蔡其昌與市議員賴佳微、陳俞融上午到光音育幼院捐贈快篩試劑，院童也親筆寫感謝函回贈蔡其昌。（馮惠宜攝）

「We can help！」，全台COVID-19疫情升溫，各地弱勢機構、育幼院均表達有快篩劑需求，立法院副院長蔡其昌與友人得知訊息後，立即向廠商採購1500組快篩劑19日分送台中光音育幼院等6個社福機構，蔡其昌也承諾，未來不足的部分，將會持續媒合企業協助，也呼籲民眾共襄盛舉，一起來協助這些弱勢機構與團體。

蔡其昌與市議員賴佳微、陳俞融上午到光音育幼院捐贈快篩試劑，蔡其昌表示，這次因為得知幾個弱勢機構與育幼院有快篩劑的需求，特別與幾位企業友人採購1500劑快篩，捐贈給經濟相對弱勢的機構與育幼院，協助孩子們與師生。過去發起「TAIWAN CAN HEIP」的物資捐贈，在這個疫情升溫的這個時刻，也發揮同樣的精神，來幫忙台灣的弱勢孩童。

蔡其昌也表示，除了光音育幼院之外，也會將快篩試劑送到家扶基金會等單位，家扶的部分也會協助把這些快篩試劑送到需要的孩子手上，也希望社會大眾有能力的人可以一同響應，一起來幫助有需要的弱勢機構、團體，讓台灣社會更良善，也為防疫工作盡一份力。

光音育幼院長潘太吉感謝蔡其昌協助，解決育幼院燃眉之急，他坦言，院內有40名兒童，只要有同學確診，回到院內都需要進行全體快篩，因此需求量非常龐大，他相信還有許多弱勢機構團體也都面臨這樣的問題，希望這次蔡其昌副院長拋磚引玉的行動，可以號召更多人對這個問題的重視，協助更多弱勢的孩童度過這次疫情。