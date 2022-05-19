M31(6643)首季淡季不淡，M31看好海外市場與先進製程的效益逐漸顯現，上半年的營收與獲利有望挑戰歷史新高，且第二季起將進入成長循環，今年營收及獲利可望續創新高，盤中股價急拉大漲，漲幅一度逾3.5%，重新站上300元大關，最高達305元。

M31儘管第一季受到季節性因素與工作天數減少的影響，M31 2022 年第一季合併營收為新台幣2.48億元，仍較去年同期成長16.2%，歸屬於母公司之淨利為新台幣3978萬元，每股盈餘為1.28元。第一季營業費用上升，主要因公司員工數上升與提供具競爭力薪資以穩固公司內部人才，使得薪資等人事費用增加，加上投入先進製程研發資金等因素，未來將透過營收加速增長提升整體獲利能力，在毛利率維持100%下，營收與獲利都將逐季成長。

M31表示，儘管受通膨、疫情以及戰爭等不確定因素影響，使部分新案營收認列進度遞延，M31仍看好地緣政治效應下，各國積極打造自主半導體供應鏈，未來海外市場對矽智財的需求將強勁增長，M31有望受惠於新興應用市場需求提升迎來中長期、持續性的成長動能。而M31身為全球高速傳輸介面IP領導供應商，積極投入研發經費在3奈米及5奈米先進製程IP的開發，以因應高端合作夥伴對於先進製程的強勁需求並強化競爭優勢。

總經理張原熏表示，M31與業界領導廠商建立先進製程長期合作的夥伴關係，此項策略結盟的重要進展將有助於擴大M31先進製程IP產品的出海口，在未來季度中帶動全年營收貢獻持續攀升，穩固M31成長根基。

展望第二季，M31考量布局海外市場與先進製程的效益逐漸顯現，累計上半年的營收與獲利有望挑戰歷史新高。在全球疫情逐步解封下，M31所開發的基礎元件IP也將受益於海外晶圓代工廠的半導體供應鏈回歸，獲全球IC設計業者擴大採用，整體營收從第二季起將進入成長循環，今年營收及獲利可望續創新高。