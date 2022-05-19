國內疫情急遽上升，幾起兒童死亡案例引發家長恐慌，中央流行疫情指揮中心開放5至11歲兒童施打新冠疫苗，掀起一波討論，國衛院感染症與疫苗研究所副研究員級主治醫師齊嘉鈺19日發文指出，如果孩子患有氣喘、肥胖、糖尿病、先天心臟、免疫、神經系統疾病等危險因子，確診後重症的風險較高，施打疫苗可以明顯減少重症死亡的風險。

國衛院表示，新冠變種病毒Omicron進入台灣社區，確診人數不斷增加，雖然因為國內疫苗施打覆蓋率的提升，讓絕大多數的確診者是輕症或無症狀感染，但極少數中重症患者，尤其是兒童死亡案例，也讓家長憂心忡忡。自中央流行疫情指揮中心開放5至11歲兒童施打新冠疫苗，國內又掀起新一波討論，讓家長遲疑到底該不該讓發育中的孩子接受新興類型疫苗。

竹南國衛院所發行的《國衛院podcast》請到國衛院論壇COVID-19學術文章轉譯專家，同時擔任新興科技媒體中心以及台灣事實查核中心諮詢專家的國衛院感染症與疫苗研究所副研究員級主治醫師齊嘉鈺，解說現行開放施打兒童新冠疫苗的劑量調配，疫苗的保護力以及其常見與罕見的副作用，並且提供四個考量面向，讓大眾能依據各自家庭的情況評估是否施打兒童疫苗。

根據指揮中心公布今年以來，各年齡層確診者的人數與佔比，12歲以下兒童的感疫風險與其他年齡層無異，雖然兒童染疫多為輕症與無症狀感染，但越來越多國家發現染疫兒童中出現侵犯身體多系統的發炎性疾病，被統稱為兒童多系統發炎症候群(Multisystem Inflammatory Syndrome in Children，MIS-C)，依據國外數據統計，MIS-C發生機率約為萬分之3，且有3至6成患者會住進加護病房，死亡率在2~10％之間，這也是許多國家開始為5至11歲兒童施打新冠疫苗的原因。

齊嘉鈺指出，如果孩子患有氣喘、肥胖、糖尿病、先天心臟、免疫、神經系統疾病等危險因子，確診後重症的風險較高，又或需要出入人多聚集場所、無法保持社交距離與衛生習慣的孩童，施打疫苗可以明顯減少重症死亡的風險。另外染疫後對孩童長短期的影響與後遺症、家中對染疫孩童的照護人力，以及家中是否有免疫力較低的幼童或老年人，都是需要審慎評估的依據。