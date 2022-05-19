全台瘋媽祖，進香盛況再現，今年白沙屯媽祖進香活動將於5月20日凌晨出發，展開為期8天7夜的行程，報名人數已達9萬人，創下歷年新高，可看出民眾信仰的力量，而有逾200年歷史的白沙屯媽祖進香，其最大特色就是沒有固定路線，行徑路程全依媽祖旨意，路線行經苗中彰雲4縣市，來回徒步約400公里，並時常有「超速」現象發生，也被信眾譽為最有個性的媽祖「粉紅超跑」。

媽祖廟當中有一特色就是梳妝樓，信眾會購買各式美妝品讓媽祖裝扮，順應這個習俗，天后點紅特別推出唇膏禮盒，提供信眾最美麗的結緣品。這款結合媽祖意象的「天后點紅」唇膏，是向媽祖擲筊連獲三個聖筊所得來，命名取自媽祖「點紅燈」的傳說，更有為信眾點上紅妝的祝福之意；與時下流行且實用的三種顏色結合，設計上搭配媽祖出巡時的華蓋、鎖片配飾及鳳冠珠簾的意象作為創意主軸，組合成「氣勢正紅、活力橙紅、氣質裸粉」三款唇膏。此外，為響應媽祖的慈悲為懷，天后點紅是以全素配方打造，讓吃素的信眾也可以安心使用，萃取台灣原產火龍果的精華與色素，唇膏質地潤澤保溼。

媽祖梳妝樓最美聖品「天后點紅」。(圖／太陽星網路科技提供)

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