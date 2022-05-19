國民黨徵召張善政選桃園市長 羅智強回應了

國民黨昨（18日）中常會正式徵召前行政院長張善政代表藍營出戰桃園市長，不僅外界一片譁然，請辭北市議員、已在桃園購屋的羅智強更在臉書直言心情「驚訝、錯愕、五味雜陳」。對此中廣董事長趙少康在臉書指出羅智強是國民黨不可多得的戰將，並呼籲朱：「妥善安排他（羅）的下一步」。

趙少康今（19日）在臉書以「張善政的挑戰才剛開始」為題發文，指出國民黨決定徵召張善政參選桃園市長，令不少人覺得錯愕，也出現不少質疑聲浪。他認為現在贊成或反對都言之過早，政治一寸之前就是黑暗，希望大家都先沈澱幾天，利弊得失會更清楚。

趙少康直言，推張善政參選有利有弊，張當過馬英九的行政院長，也參選過副總統，更是學經歷均優的工程師、科技人，但沒有基層選戰經驗也是不爭的事實，獲得提名以後，勢必要一步一腳印多努力深入民間、廣結善緣；他也呼籲張善政「在爭議中出線，未來必須好好證明自己，請善政兄好好加油，為國民黨收復桃園」。

趙少康指出，桃園在年底選戰中非常關鍵，國民黨跟民進黨都想贏，也都輸不起，朱主席及張善政必須讓支持者在桃園將士用命、全力動員，才能致勝；趙少康也呼籲朱立倫，由於張善政出征，黨中央沒有事先跟地方做好溝通，地方公職事先都不知道，議長昨天還憤而退出國民黨相關群組，讓這次徵召蒙上陰影，朱的當務之急是要盡全力安撫地方領袖、修補裂痕，才能讓全黨上下團結積極輔選，莫讓基層心寒。

至於國民黨大小戰役無役不與的前台北市議員羅智強，趙少康表示羅為黨的貢獻有目共睹，是不可多得的戰將，為了投入桃園市長選戰，北市議員辭了、桃園的房子也買了，現在一切努力可能化為泡影，不只我很錯愕，許多支持者也認為黨虧欠智強兄，他向朱立倫喊話，表示「希望朱主席珍惜智強這樣的人才，妥善安排他的下一步，絕不能讓智強因此心灰意冷，在年底選戰缺席，請善政兄加油、智強也別氣餒，我們繼續努力！」