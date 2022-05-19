高苑科大校長趙必孝19日出示一厚達數百頁的教育部專案輔導學校改善計畫大綱，但董事會未加採用。（林瑞益攝）

高苑科技大學校方質疑董事會沒有如期捐資，導致校方辦學困難，校長趙必孝19日說，只要資金到位，他立刻走人，並指董事會對他的指控都是抹黑。董事會則回應，與校方的誤會甚深，董事會有心辦學，不會讓該校走到停招的窘境。

高苑科大校方今天舉行記者會，趙必孝等人指控董事會讓立委堂弟名列董事會，不斷介入教育部的治理，高苑科大被教育部財務監管3年，去年底要捐資1.5億元，但新董事會竟然毫無捐資，在今年1月12日全部快速取得全數15席次。

董事會原本要於今年1月，在一個月內完成1.5億元，竟然改成1年內分3期挹注。今年3月14日未完成第一期捐資，且被投訴不當干預校務，且竟然沒有開罰董事會。趙必孝還出示一厚達數百頁的教育部專案輔導學校改善計畫大綱，說董事會未加採用。

董事會陳姓祕書對此表示，校方有許多不實指控，像是政治力介入辦學等等，至於趙校長出示的《教育部專案輔導學校改善計畫大綱》，因為校方給予董事會審核的時間太短，且沒有給予董事會複審的機會，就逕自回覆教育部，一點都不尊重董事會。

對於校方指控董事會成員有兩批人馬包含殯葬業與長照業，未來將令學校停招，董事會指出，董事會只是建議，在行政會議通過後送董事會核准，且因應少子化，是採循序漸進，也希望得到學校的指導，希望兩方能有密切配合。董事會也覺得，因為沒有互信基礎，校方才會指責董事會干涉校務。董事會有心辦學，不懂在何處與校方有誤會，希望雙方能坐下來談。