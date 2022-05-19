醫師沈政男預測新北市5月21日疫情達到高峰，染疫總人口數將達到40萬人（約1成），之後曲線會開始下降。新北市長侯友宜今（19）日表示，下降不代表民眾沒有傷害，還是有民眾在受苦受難，所以仍要全力備戰。

侯友宜說，他只有一個心情，「每天都是高峰期」，我們要用最壞的打算做好醫療量能的盤點，做好充分的準備，疫情有一天一定會往下降，當往下降時還是要觀察，往下降並不代表對民眾沒有傷害，就算是從3萬降到2萬、1萬，還有1萬個民眾在受苦受難，每個民眾的身體的健康都是他所珍惜的，所以一定會全力備戰，不管是高峰期或是往下降，都要好好把事情做好。

另民眾黨新北市黨部呼籲新北市政府應立即動用預備金，發放補貼給第一線的防疫人員。對此侯友宜表示，防疫我們有一定的步驟、有一定的方法，每次的防疫作為一定有章法，一步一步守著防疫的量能，守護第一線所有醫護同仁的士氣，市長一定跟醫護同仁並肩作戰，順利守住民眾的健康。