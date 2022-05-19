經濟部提出為期一個月的餐飲行銷補助，立委今關心6億經費如果花完怎麼辦？ 經濟部長王美花表示，會滾動檢討，可到跨部會中去討論經費。(圖／王玉樹攝)

疫情衝擊餐廳內用，經濟部提出為期一個月的餐飲行銷補助，今天在立法院報告表示，總行銷補助預算是編6億元，符合資格餐飲店家則有15萬家。但立委擔憂，以頭兩天申請超過3000件來說，預算可能不夠，要求再從紓困特別預算未用完的1300億中去爭取。對此經濟部長王美花表示，會滾動式檢討，有需要會再做跨部會確認剩下經費。

立委高虹安、洪孟楷今天在經濟委員會關心，餐飲行銷補助匡列預算多寡與家數。經濟部表示，大約是編6億左右，符合資格有稅籍的店家大概有15萬家，涵蓋開發票與不開發票。

但民進黨立委蘇震清認為，開放2天就有3000件申請，看來預算可能不夠，會不會後面不給它補助，這樣會不公平。對此王美花回應，會看情形，做滾動式檢討。

洪孟楷關心為何只編列6億經費？王美花直言，這是從商業紓困沒有用完的經費，主要是只剩這些錢。但洪拜託要去跟行政院爭取，在紓困特別預算沒用完的1300億中去撥用。王美花承諾，會去做跨部會確認經費。

立委也認為疫情擴大，內用人數砍半，但經濟部補助又鼓勵行銷消費，自相矛盾，而且申請要寫計畫、上傳拍照，結果才領兩萬元，太曲高和寡。

王美花說明，業者也可以外帶，其實經濟部補助，主要是要鼓勵餐飲業數位轉型，至於申請方式，已經非常簡化。