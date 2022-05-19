郭雪芙犧牲色相，頂著米粉頭和拙眼鏡扮演菜鳥律師。（Disney＋提供）

侯彥西（左）、阿喜（林育品）將參與演出為觀眾帶來滿滿的爆笑情節。（Disney＋提供）

金鐘視帝陳柏霖睽違10多年重返小螢幕演出，攜手郭雪芙飾演出律政輕喜劇《正義的算法》。陳柏霖飾演能力高超但性格臭屁、自私的法律界明星，但人生和事業跌入谷底，更突然被一位素未謀面的男孩認作爹，被迫成為新手奶爸，面對窘迫的情境，笑料百出。

今日首次公開劇照陳柏霖一身帥氣西裝，留著俐落又帶點狂野的長髮，宛如時尚雜誌中的精品男模，完全體現「精算律師」的風流倜儻及放蕩不羈性格。而扮演「菜鳥律師」的郭雪芙，頂著一頭米粉頭，戴上一副笨拙的眼鏡，與陳柏霖的角色形成極端對比，這個大膽的造型決定是郭雪芙自己的提議，大膽犧牲色相，跌破眾人眼鏡。

導演許富翔對2位演員讚譽有加，和陳柏霖是第2次合作，他大讚陳柏霖是集專業及格調於一身的演員，盼未來還能繼續合作。而首次與郭雪芙合作，也顛覆了對這位甜美女演員的看法：「雪芙基本上就是完全打破了觀眾對於她在螢幕前的形象，表演也因為這種造型更顯說服力，最後成品也證明這個決定是正確的，完全沒有郭雪芙的影子，我覺得能做到這一點就是一位值得尊敬的好演員。」

而在劇中飾演男女主角的好麻吉侯彥西及阿喜，釋出的劇照中雙雙披上土台客的花襯衫，增添不少戲劇「笑」果，更讓人好奇他們又將在這劇中帶來多少的笑料。《正義的算法》顛覆律政劇嚴肅且沉重的風格設定，打造出發人省思但又輕鬆幽默的劇情，讓觀眾能夠快速深入故事核心同時感受戲劇的娛樂性，「當冰冷的法律遇上無法被量化的人性，究竟何謂真正的正義？」