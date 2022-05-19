受到美股崩殺千點影響，台股今（19日）開低走低，早盤跌逾350點，隨後更擴大至超過400點，尾盤出現買盤拉抬，跌幅略為收斂，終場下挫16020.32點，下跌276點，成交值為2306.59億，台積電跌16元至522元，航運三雄長榮、萬海及陽明出現1至2%的跌幅。
美國企業警告通膨將侵蝕企業獲利，聯準會也透露若通膨無法下降，會持續升息，種種利空讓道瓊周三重挫超過千點，創下近兩年的最差表現，標普500指數大跌超過4%也是2020年6月後單日最大跌幅。
受到美股崩殺千點影響，台股今（19日）開低走低，早盤跌逾350點，隨後更擴大至超過400點，尾盤出現買盤拉抬，跌幅略為收斂，終場下挫16020.32點，下跌276點，成交值為2306.59億，台積電跌16元至522元，航運三雄長榮、萬海及陽明出現1至2%的跌幅。
美國企業警告通膨將侵蝕企業獲利，聯準會也透露若通膨無法下降，會持續升息，種種利空讓道瓊周三重挫超過千點，創下近兩年的最差表現，標普500指數大跌超過4%也是2020年6月後單日最大跌幅。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。