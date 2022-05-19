受到美股崩殺千點影響，台股今（19日）開低走低，早盤跌逾350點，隨後更擴大至超過400點，尾盤出現買盤拉抬，跌幅略為收斂，終場下挫16020.32點，下跌276點，成交值為2306.59億，台積電跌16元至522元，航運三雄長榮、萬海及陽明出現1至2%的跌幅。

美國企業警告通膨將侵蝕企業獲利，聯準會也透露若通膨無法下降，會持續升息，種種利空讓道瓊周三重挫超過千點，創下近兩年的最差表現，標普500指數大跌超過4%也是2020年6月後單日最大跌幅。