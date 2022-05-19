Apple TV＋ 影集《太空使命》從開播以來便備受好評，不但劇情顛覆美國與前蘇聯的太空競賽歷史，大膽挑戰架空歷史手法，同時以多角度呈現太空人與太空任務中，其家人、工程師與不同專業之科學家的心理狀態，有關自我實踐和背負人類寄託的重擔層面皆令人動容。

第3季劇本同樣由《星際爭霸戰》獲得皮柏迪與艾美獎的知名編劇羅納德D摩爾操刀，與麥特沃爾伯特、班奈狄維共同協力撰寫。延續「假設」太空競賽仍在進行，現在的世界樣貌會是如何？在第2季月球鬥爭結束後，美蘇競賽移師至科學家所認為人類適合生存的下一個星球「火星」甚至加入了雙方都始料未及的超新星，也要參與這場競賽。

瑞典帥氣男星喬爾金納曼將帶領原班人馬回歸，包含邁克爾多爾曼、《狙擊生死線》仙朵范桑頓、《冷戰諜夢》瑞安施密特、《24小時反恐任務》珂拉爾佩納等人，而曾在《X戰警：第一戰》中演出達爾文一角的肯亞裔演員艾迪蓋瑟吉，將以一位極具魅力的預言家角色加入第3季的演出。《太空使命》第3季共10集，將於6月10日開播，每週五更新1集。