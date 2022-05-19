國發會今（19日）於行政院會就總體經濟情勢及成果提出報告，行政院長蘇貞昌裁示時細數蔡英文總統就職6周年以來的政績，他說，台美關係史上最好，當國際疫情危急之際，台灣主動援助他國關鍵防疫物資，也因「善的循環」而獲益；此外，正經歷恢復正常生活前的最後陣痛期，最關鍵的一役，要為台灣、為國人持續努力。

蘇貞昌表示，昨天和總統面對面討論國政，總統曾說，未來要交給下一棒更好的國家，在國家主權、人民安全、經濟發展、國民照顧、成果分享、財政紀律、典章制度等，這6年來有很多的努力，也備受肯定。

烏俄戰爭，國際霸權強國輕易入侵鄰國之際，與全世界自由民主聯盟夥伴站在一起，而許多國家也深刻體認到，台灣的安全，也牽動著世界的命運。蔡總統不但維護國家的主權，台灣更因此被世界看見。

蘇貞昌說，在蔡總統的領導下，國家發展方向正確，基礎越來越穩固，全力充實國防、積極拓展外交，堅定捍衛國家主權，不只台美關係史上最好，當國際疫情危急之際，台灣主動援助他國關鍵防疫物資，也因「善的循環」而獲益。

蘇貞昌表示，台灣的國際能見度也創下高峰。去年底以來，從亞洲、歐洲、美洲到澳洲，友台挺台決議，呼聲不斷，各國組團來台訪問交流也比過去更為頻繁。除了美國跨黨派議員訪團，歐洲議會、波羅的海3國議員、法國參議院、國民議會兩院等，接連組團到訪。

他強調，光今年1月至今，就有包含前美國國務卿龐培歐、瑞典國會議員與歐洲議員聯合訪團，以及日本青年局眾議員等6個訪團來訪。美國總統拜登也在上週五簽署法案，要協助台灣重新取得世界衛生組織（WHO）觀察員的身分。