明天是520，蔡英文總統上任滿6周年，由於國內本土疫情持續延燒，總統府發言人張惇涵今天表示，今年的520蔡英文總統還是以防疫為優先，來進行相關工作。今天視察新竹市居家照護關懷中心防疫情況，明天的行程也以防疫考量作安排。

張惇涵表示，蔡總統前6年的520，扣除掉兩次是就職典禮之外，2017年是找了北區兒童之家的比較弱勢的小朋友，去官邸同樂，也有透過直播或記者會的方式向國人報告。

因為疫情的影響，他說，像是2020年的總統的就職典禮就縮小規模，在台北賓館舉辦。去年的這個時候，台灣也是面對到疫情的挑戰，所以，蔡總統選擇防疫優先，當時是視察國軍相關的防疫狀況。

至於今年，蔡英文選在520前夕視察新竹市居家照護關懷中心，了解該中心為高齡長者採取的防疫情況，明天的行程也以防疫考量作安排。張惇涵表示，總統還是防疫為優先，進行防疫相關的工作，並以此來規劃進行。

蔡英文總統過去6年的520行程分別為：2021年視導國軍疫情指揮中心；2020中華民國第 15 任總統暨副總統宣誓就職典禮；2019年 「三年有成台灣進步關鍵字」記者會；2018年和沃草合作「總統給問嗎？」線上直播；2017年和你一起永和寓所童樂會；2016年中華民國第14任總統暨副總統宣誓就職典禮。