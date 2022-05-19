社子島擬辦區段徵收，北市地政局2020年8月10日開始辦理土地改良物查估，截至2022年5月17日，有編釘有門牌建築物與未編釘門牌建築物，仍有24.24％與46.62未完成入內估查，北市地政局表示，將不再主動寄發通知。

北市地政局土地開發總隊科長黃佳雯表示，配合社子島擬辦區段徵收，針對地上建築物估查會給予補償金，扣除未徵收區段、寺廟保留等，全區有編釘門牌建物計約2375個，未編定門牌建築物562個，目前完成75.79％與53.35％。

黃佳雯說明，社子島土地改良物查估，如果居民同意入內調查，市府會針對裝修材料材質、建築物坪數、裝修方式等資料，較能仔細評估補償規劃，假使民眾不同意入內估查，市政府僅能夠憑藉外觀與現存資料評估計算。

黃佳雯強調，沒有辦法入內估查建築物，僅能夠在外關測量，同時利用圖資判斷，建築物在何時新建，是否在59年7月4日合法興建，或之後築起的既存或列管違建，反觀如果同意入內估查，民眾可提供單據給予更多資料佐證。

黃佳雯補充，目前北市府已正式發公文通知三次，未來將不會主動發文，但民眾改變心意，同意廠商進入建築物評估，可以在上班日直接聯繫地政局土地開發總隊，也可以在每周一至周日，上午9時至17時，到社子島專案工作站諮詢，也可以利用網路視訊，或撥打服務電話。