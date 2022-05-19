因應疫情升溫，屈臣氏全台100門市於20日上架唾液快篩試劑。（屈臣氏提供）

因應疫情持續升溫，家庭用快篩試劑的需求量也大增，美妝通路屈臣氏宣布於20日起，全台100家指定門市上架《福吉美家用新型冠狀病毒唾液抗原快速檢驗套組》供民眾選購。

為了讓居隔者能妥善照顧日常生活及健康，健康美麗領導品牌屈臣氏以消費者需求出發，期望透過眾多精選防疫商品及健康補給商品，為消費者提供個人化的貼心防疫物資選擇，正處於居家隔離的消費者也可透過「閃電送」服務，不僅抗疫期間滿額享免運優惠，最快3小時即可宅配送達。

自COVID-19疫情升溫，口罩、酒精已成必備常態用品，而面對疫情的日常及隔離生活，也使衛生習慣的注重及環境清潔意識更加重要。洗手乳、乾洗手、酒精濕紙巾、清潔用漂白水等皆是日常家用必購入的常備品。除了家用清潔備品強烈建議預先準備好外，個人清潔用品也可一併順勢補貨。

除了家用唾液快篩試劑，屈臣氏門市也有販售一般家用快篩試劑、血氧機、體溫計等，提供民眾購買。而飲食部分除了日常均衡飲食之外，可以透過補充維他命C、維他命B、益生菌等營養素，同時也可以提高魚油、蛋白質攝取含量，以提升自體保護力。屈臣氏專業藥師也提醒，另一項家庭一定會有的常備好物就是「蜂蜜」，蜂蜜可以潤喉，同時推薦可搭配蜂膠一同食用，因蜂膠所含營養成分超過300種，因而又被譽為「天然營養品」，能適時營養補給。

確診者在居隔期間會有各種不適症狀，容易造成缺水、甚至脫水的狀況，屈臣氏藥師建議，此時要確保水份攝取充足，正確且適當喝水，能夠避免症狀加劇，因此居隔時期在家必須要自備充足的飲用水。此外，防疫在家每天都會需要的日常用品，也能從屈臣氏一站購足，不論是瓶裝水、大人小孩都適用的柔濕巾、抽取式衛生紙、洗衣精等民生必需品，屈臣氏皆有提供箱購服務。抗疫時期，屈臣氏做民眾居家防疫的強力後盾，讓防疫生活被呵護的面面俱到。