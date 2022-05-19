60歲王男在2014年、2019年間各在中市偷竊路旁自小客車內財物，且都留下「事後菸蒂」，警獲報採證生物跡證送驗建檔，他在去年先後又再偷2輛機車，現場遺留1只背包，警採集檢體唾液及毛髮鑑驗，竟與菸蒂男DNA型別相符，再比對監視器影像循線終於逮到人。台中地院依竊盜罪判王男徒刑1年，可上訴。

臨時工王男，已有4次偷竊前科，經濟狀況不好，他在2014年3月22日、23日期間，於中市博館二街與大仁街口附近，侵入李女的自小客車，偷走導航器價值4千元、1盒餅乾價值230元，得手後離去。李女發現遭竊報警，警方採證時在前座腳踏板找到1個菸蒂，送往刑事局萃取DNA鑑驗，並建檔。

2019年11月28日、29日期間，王男到中市梅豐街擅開1輛自小客車門，偷走零錢共1千元，得手後離去，車主林男報案，警方採證時在車裡菸灰缸中採獲1紙菸蒂，也送鑑驗及建檔。

王男竊性難改，去年1月10日在中市霧峰區中正路竊取曾男機車作為代步，曾男發現機車不翼而飛，現場遺留1個背包，內有毛帽、寶特瓶、眼鏡及湯匙等物，警方獲報調閱監視影像，發現王男帶毛帽、背著背包行竊身影，並在同月14日10時許在南區信義南街找回失竊機車，警方在毛帽及寶特瓶口採樣送驗，發現與先前的煙蒂竊賊的DNA型別相符。

去年9月5日，王男在中市模範街巷內人行道偷走江姓車主放在機車置物籃的皮夾，放進背包內離去，江姓車主發現被竊報警，警方比對路口監視影像，循線逮到王男。

王男否認偷竊，辯稱他是用軍用感應器打開車門，車子及機車分別是他前部下或他自己的，李姓車主是前佈下的眷屬，他只是拿部下要給他的東西。但車主出面均稱與王男素不相識。

台中地院法官審酌，王男早有多次偷竊前科，再犯4案，且不坦承犯行，也未賠償被害人損害，依竊盜罪判刑1年。