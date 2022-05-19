國發會今（19日）於行政院會就總體經濟情勢及成果提出報告，行政院長蘇貞昌裁示時細數蔡英文總統就職6周年以來的政績，他說，這幾年來，在蔡總統的領導下，經濟體質更為強韌，經濟成長屢造佳績，在國際上受到許多肯定，拚出許多好成績，也讓國人受到更好的照顧。

蘇貞昌表示，當全世界經濟都受到疫情嚴重衝擊，在蔡總統領導、行政團隊與全體國人上下一心努力下，台灣經濟卻能逆勢成長，前年的經濟成長率是全世界主要國家中唯一正成長，而去年的經濟成長率6.45％更創下11年來最高，人均GDP也首次超過3萬美元。

若以購買力平價計算，與OECD 38國家相比，排名第8，優於日韓，也勝過英、法、德、澳等國。去年投資率，創下21年新高，出口總值與外銷訂單額度，分別突破4000億及6000億美元，均創下史上新高，且至今已分別連續22個月及25個月正成長，這都是相當不簡單的成績。

此外，蔡總統上任後，將經濟成長的果實與國人分享，已連續6年調整基本工資，今年調幅是15年最高，也為軍公教加薪，幅度是25年來最高；少子女化經費從150億元增加到850億元、成長將近6倍；長照預算從50億元提高到600多億元，足足成長12倍。

蘇貞昌表示，擴大不孕症補助，從原來只有19人申請，至今已有2萬2千多人受惠；育兒津貼，從2500元調高到今年8 月5000元，過去幾十年來做不到的「班班有冷氣」，上個月4月25日已經全國同步啟用，今年9月還會再完成「中央廚房大帶小，熱騰騰的午餐準時到」、「班班有網路，生生用平板」。

推出史上最大規模照顧租屋族的政策「擴大租金補貼方案」，投入300億元，來照顧全國近6成、約50萬戶的租屋族，7月就可以開始申請；中央政府總決算歲入歲出賸餘已連續4年破千億元，去年賸餘近3千億元，更創下歷年來最高，連還債數1200億元，也創下20年來新高。

蘇貞昌表示，今年1月，「國際透明組織」公布「全球清廉印象指數」，在180個國家中，台灣排名第25，是自1995年創設該評比以來最好的成績。2月，英國「經濟學人智庫」公布「民主指數報告」，在167個國家中，台灣不僅連續2年進入「完全民主國家」，排名更進步到全球第8、亞洲第1。

美國華府智庫「傳統基金會」公布「經濟自由指數報告」，台灣首度進到「經濟自由國家」，在184個國家，只有7個國家獲此最優評比，台灣排名第6、更是人口2000萬以上國家中的唯一。4月「標普全球評級」繼去年把台灣主權評等從「AA-」調升到「AA」後，今年更調升至「AA＋」，這也是21年來最佳評等。

蘇貞昌表示，5月2日，美國商業環境風險評估公司也公布今年第1次「投資環境風險評估報告」，台灣排名全球第3名，較去年表現又更為進步。同一天，無國界記者組織公布「世界新聞自由指數報告」，台灣排名較去年進步5名，名列亞洲第1。