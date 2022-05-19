近期基隆市疫情持續升溫，實名制快篩又難買，基隆市議員余叁發及妹妹干城里長俞秀真合作募得400餘劑快篩試劑，19日分上下午免費發送，只要是基隆市民都可領取，每人限領一劑，上午發放現場大排長龍。

俞秀真表示，最近疫情嚴重，每天都有里民來電，不管是全家確診無法外出購物、小孩無藥可服用、老人家不會視訊看診、沒有防疫包、居隔者未收到快篩劑等等。市府、醫療、里幹事都忙翻了，於是就思考能夠怎麼盡一分心力。

俞叁發也指出，民眾陷於快篩之亂，買不到實名制快篩試劑，所幸透過基隆市快樂厝邊服務協會及眾善心人士募資捐贈400劑快篩，希望能夠幫助真正有需要的鄉親。

俞叁發自19日上午發放快篩試劑及防護口罩，他表示，上午200餘劑很快就送出，下午後續追加募得的200劑也已發送完畢，希望能夠提供給真正有急切需要的民眾，他也表示，下午將會將預留的快篩試劑，送給因確診無法領取的民眾手中。