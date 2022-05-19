因應明年元旦起民法成年年齡下修至18歲，行政院院會今天審查通過「司法院釋字第七四八號解釋施行法」部分條文修正草案，將原本同性婚姻專法年滿18歲未滿20歲，同性婚姻須得到法定代理人同意的規定刪除，促使同性婚姻專法與民法施行日期及方向一致。
現行同性婚姻專法規定，成立同性婚姻須年滿18歲，但未成年人需要法定代理人同意，意指年滿18歲，未滿20歲者，需要法定代理人同意；不過，民法已經把成年延齡下修為18歲，並於明年元旦起施行。
法務部基於明年1月1日起，民法成年年齡下修為18歲，已經沒有年滿18歲，未滿20歲者須法定代理人同意的情況，因此修法予以刪除，並訂定與民法同為明年元旦起施行。
法務部次長陳明堂說明，現行法規要年滿18歲才能成立同婚，但年滿18歲，未滿20歲，需要法定代理人同意，未來修法後只要年滿18歲，不需要代理人同意即可辦理同性婚姻登記，並沒有修改同婚的年齡。
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