潘男將路邊輪胎店的廢棄舊輪胎，通通拋飛到車道上。（吳宏駿提供／蔡明亘桃園傳真）

熱心民眾與外送員揮手示意後方來車，並將輪胎移回路邊。（吳宏駿提供／蔡明亘桃園傳真）

桃園市中壢區一名男子17日深夜因不明原因在馬路上持滅火器狂噴，還把路邊的廢棄輪胎通通丟到路中間，差點造成交通意外，所幸有熱心外送員與路過民眾，揮手警示汽機車駕駛，並把輪胎移到路旁。警方獲報後，將失控男子帶回保護管束2小時，並依道交條例開罰。

中壢警分局指出，17日晚間10時許，34歲潘姓男子持滅火器在環中東路106巷口狂噴，接著更把一旁輪胎店的廢棄舊輪胎丟在車道上。熱心民眾與外送員經過，便揮手向用路駕駛示警，提醒大家要減速通過，並將輪胎移回路旁。

警方接獲報案後到場了解，發現潘男精神狀況不穩定、情緒躁動，自言自語在街頭咆哮、哭鬧，員警為預防危險，便將其帶回所內保護管束2小時，待情緒緩和後，將其資料登記在案。

針對潘男失序行為，自治里長將不追究賠償問題，不過他把輪胎丟在車道上，雖未發生交通意外，但警方仍依照道路交通管理處罰條例，處以1200元以上、2400元以下之罰鍰。