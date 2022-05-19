富邦防疫險爭議不斷，遭質疑「輸不起」，外界更批評金管會軟弱無能護短。對此，台北市議員王鴻薇19日直言，身為富邦金控第一大股東的台北市政府也應該同感汗顏，呼籲北市府道歉，也呼叫市長柯文哲要求市府3位官派董事，在富邦金控裡為保戶及富邦保險從業人員發聲，結束這場台灣保險史上最丟臉的保險爭議。

王鴻薇指出， 富邦產險是富邦金控百分之百持股的子公司，台北市政府長期持股富邦金，目前已是最大股東，持股比率13.07％，並且派出法務局長，財政局長和主計長三位董事，這三位不應該是董事會的擺飾，台北市府也不應該在這場保險之亂中裝嚨作啞，一付事不關己。

王鴻薇更說，富邦產險正因這次理賠條件嚴苛，已經被外界冠上「輸不起公司」，將使得富邦金長期建立的金融誠信受到嚴重挑戰，作為富邦金的長期大股東，此事正在重創母公司與市府形象，台北市政府必須有積極作為，要求富邦產險付起應有的保險責任，不要再任意退保，拒絕理賠。

台北市議員應曉薇直接點名北市府擁有富邦金控13％的股權並擁有3位獨立董事，她4月中已要求市府行文金管會也未有實質回應，台北市政府未曾評估市府權益是不是受損，以消極方式有民眾申訴再處理，面對市民權益受損視而不見，卻連專責投訴窗口都沒有？

對於保險業聲稱擔憂理賠可能走向清算破產更可能引起金融風暴，應曉薇認為的確有可能，但是大公司倒不了，甚至「波濤洶湧」早有盤算，也因此政府不要一邊要選票一邊不務實的救企業。

應曉薇說，保險公司因自身問題若真面臨倒閉或解散，政府仍有許多方式能維護原保戶基本權益，也能協助保險產業，例如監督公司改組、轉讓、增資、委託「保險安定基金」等，政府應盡快依法救濟、紓困，怎麼會為選票想兩面討好。

應曉薇認為，保險公司設計防疫保單之初的財務槓桿碰到今日台灣疫情崩潰，衛福部長陳時中從粉飾太平到神話破滅，還能紅酒高歌？政府協助產險公司減災責無旁貸但不能大小眼，應全心全意聚焦在全體投保人權益上，現在政府遇事軟腳提油救火，保險局局長帶風向讓事件演變成「保險公司與投保民眾惡言相向」，保險局長施瓊華不下台誰下台。

對此，北市財政局表示，金管會是保險業的目的事業主管機關，由其處理中；台北市政府有持有富邦金控公司股份，北市府股權代表的3位董事，已洽公司了解狀況中。