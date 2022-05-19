新近完工的頭份社區活動中心1樓部分供社區里民活動使用。（謝明俊攝）

苗栗縣政府為落實鄉親心理健康及自殺防治，繼月前在苗栗市設置社區心理衛生分站後，將選擇在人口最多的頭份市設置第2個分站，以服務中港溪地區民眾，目前縣府選址以新完工啟用的頭份社區活動中心最適合，又鄰近頭份市衛生所，方便業務啣接，頭份市公所期望為市民心衛健康提供更妥善的服務，將全力配合設置。

住在苗栗縣造橋的1名婦人，疑因失婚問題造成心理憂鬱，家人雖然百般防範婦人尋短，但卻無法提供更好的心理輔導及諮商，導致婦人心理鬱積未除，日前仍乘家人不注意時輕生過世，讓家人痛不欲生。類似這種案例，苗栗縣每年發生上千例自殺通報案件，為了確實降低這類不幸事件發生，苗栗縣長徐耀昌指示擴大毒品防制及心理衛生中心服務範圍，規畫成立3個心衛中心分站，除了第1個成立的苗栗市社區心衛分站外，並選定頭份及通苑地區，各設置2個分站。

縣府心衛中心經過評估，認為應在人口數最多的頭份市設置，以符實際需求，並可提供中港溪地區其它鄉鎮居民服務，經函洽頭份市公所後，公所提供新完工啟用的頭份里社區活動中心2樓，最符合心衛分站使用所需。

據悉，頭份社區活動中心月前甫完工收啟用，目前頭份里關懷據點僅使用1樓部分，2樓空間則仍在規畫使用，面積約有120坪，非常符合心衛分站設置所需空間，並且，頭份活動中心與頭份衛生所比鄰而居，原本縣府心衛中心的關懷訪視業務，就是由衛生所承辦，未來在業務啣接或是協力共作等部分，溝通協調都非常方便。

心衛中心規畫頭份分站，預計將編制有27人，空間規畫包括辦公室、心理諮商室、會談室、團體多功能教室及會議室等，可提供市民及周邊鄉鎮民眾心理諮商、自殺防治、精神疾病防治等服務，以降低社區不幸輕生事件發生。