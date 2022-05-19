國民黨昨日（18）突然宣布徵召行政院前院長張善政參選桃園市長，引發各界譁然。國民黨台北市議員鍾沛君質疑，黨中央此舉「向社會標舉了什麼價值？」她不僅為辭去議員的羅智強抱屈，更痛批未來恐沒人會再跟國民黨認真，並直言黨主席朱立倫「令人痛心」，難以想像朱如今竟要靠自己去年批評總統兼民進黨主席蔡英文的說詞，來為自己護駕。

鍾沛君今日（19）在臉書發文表示，她當然在乎桃園市的政權，乃至於年底大選的勝敗，畢竟她自己也是參選人，但她更在乎的是，「我們所信仰奉獻的政黨，向社會標舉了什麼價值？」

鍾沛君直言，如今任何人都會對國民黨產生懷疑，理想抱負，是不是不如朝中有人？苦行勤跑，是不是不如關愛眼神？法度機制，是不是不如黑箱暗盤？你以為的規則不是規則，你以為的民主不是民主，你眼前的黑不是黑，你說的白也不知是什麼白；最終，沒人會跟國民黨認真。

對此，鍾沛君指出，朱立倫去年曾批評蔡英文，獨攬提名權、沒收初選是「獨裁」，但就在昨晚，她看到許多支持者在論戰中說出：「民進黨也沒有初選，國民黨為何要辦？」鍾坦言，朱的行為「令人痛心」，若朱必須靠自己曾經批評過的說詞來護駕，如國民黨只能比照民進黨為人詬病的低標，「我們是不是愧對了支持者，也愧對了社會，是國民黨的各種花式『放槍』，助長了民進黨的肆無忌憚？」