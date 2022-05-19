基隆市教育處19日公布111學年度完全免試入學放榜結果，學生自上午11時起，可以至各招生學校網站查詢錄取結果。今年的總錄取率達93.12％。

教育處表示，111學年度基隆區試辦完全免試入學之高級中等學校，有12所公、私立學校參與，錄取方式以單一學校單一科別志願、放榜分發，另國立基隆商工及國立海大附中採撕榜方式辦理分發。今年報名學生總計有1193人，錄取人數計有1111人，總錄取率為93.12％。

教育處長杜國正表示，完全免試入學管道不採計國中會考成績，報名人數未達招生人數時，全部錄取，可以有效紓緩國中生升學壓力，落實國中教學正常化及促進多元學習並可以導引國中生就近在地入學。

教育處強調，學生除完全免試入學管道外，還有基隆市優先免試入學及基北區免試入學等管道可以選擇，以上入學管道各國中學校將於5月30日起陸續受理應屆畢業生集體報名，優先免試入學將於6月17日12時公告錄取名單，基北區免試入學則於7月12日11時公告錄取名單。

基隆市教育處也提醒，錄取的同學們可以在報到前利用基隆市十二年基本國教資訊網，查詢相關錄取學校資訊，對學校課程特色及未來進路可以有更進一步的認識，錄取同學請在6月16日上午9時至11時到各招生學校完成報到手續，以確保個人權益。