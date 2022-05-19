政府決定與病毒共存後，喊出減災、分流等目標，卻始終把「新冠肺炎」放在法定傳染病第5類，儘管醫界已有不少呼籲，希望調整至第4類，但指揮中心不動如山。醫師林氏璧直言，「完全是整死第一線通報人員」。

台大醫院感染科前醫師林氏璧臉書PO文，他認為，新冠疫情剛爆發時，就被設定為「第5類法定傳染病」，而第5類都是一些很嚴重的感染症，例如黃熱病、MERS、伊波拉病毒感染等。

但時至今日，狀況已改變，林氏璧認為，Omicron「就像弱化的虎姑婆」，既然走在與它共存的路上，也不以清零為目標，為何還要如臨大敵地當第5類處理；第5類的規定就是，每一例都要在24小時內通報，根本整死第一線通報人員。

以目前每天好幾萬人確診，要在24小時內完成通報，光行政程序就壓倒醫療量能，遑論救治病患。不過林氏璧也坦言，若改為中重症維持在5類，把輕症改為第4類，又會有通報不即時、無法反應確診數字的問題。

林氏璧呼籲，就算將來撐過這波高峰，仍應持續監測疫情流行狀況，因此最治本的方式，是把傳染病通報系統再做優化、簡化，節省行政成本。至於衍生的保單之亂，「不該因保單，影響防疫政策，尤其不該增加前線醫療人員的負擔」。