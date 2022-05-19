本土疫情蔓延，連帶衝擊各行各業，放無薪假人數已超過1萬5000人，創下今年無薪假新高。民進黨正國會7位立委今（19日）共同舉行記者會，呼籲政府延長必要紓困措施，並針對弱勢產業及勞工加強政策補貼，讓民眾、產業在與病毒共存的同時，能免除不安，早日與國際接軌，邁向疫後正常新生活。

民進黨正國會立委陳歐珀、陳亭妃、黃秀芳、吳琪銘、莊競程、陳秀寳、蔡適應今（19日）與正常國家文化基金會政策中心舉行「延長紓困銜接振興，共營社會互助網絡」記者會，並提出五大主張，提醒政府盡速端出因應政策，讓疫情軟著陸、產業攜手挺住困境。

陳歐珀表示，國內疫情尚未達到高峰，但影響已擴及各產業。據勞動部16日公布的數據，放無薪假人數已超過1萬5000人，創下今年無薪假新高，受影響最深的包括服務業（旅行社）1420家，其次為批發及零售業274家、住宿及餐飲業178家；人數最多為支援服務業8816人，其次為住宿及餐飲業1396人、製造業1282人。尤其台灣以中小企業為主體，勢必會影響整體經濟結構。

陳亭妃說，行政院應統籌各部會原有紓困措施，包括延稅、降稅、租金減免、利息減免等。她提醒，政府要有打延長賽的準備，如減免市有不動產租金政策，減免幅度可降低，但實施期間拉長至1年；中央與地方針對縣市政府BOT，OT等契約權利金與租金，應比照辦理做必要租金減免。

黃秀芳認為，疫情持續緊張，應簡化受衝擊的中小企業與微型企業的稅負減免與優惠認定程序；針對不少家長因孩童停課須請假照顧，吳琪銘呼籲，政府對於這樣的狀況，要讓受影響的父母提供必要補助，同時放寬弱勢勞工就學補助適用範圍，不限於高中及大學以上，向下延伸至幼托層級。

莊競程強調，長照機構原地收治輕症患者等，也是有賴機構人員的協助。相關津貼一定要迅速發放，如果編列的預算不足需要追加，立院同仁也絕對無異議通過。

陳秀寳提及，受到美國升息影響，台灣銀行連動升息，對於申請貸款的中小企業同樣是一個負擔，政府應寬限讓貸款利率不隨央行利息波動，訂出利息寬限期間；弱勢個人及家庭面對沉重的房貸及貸款壓力，金管會應儘速提出緩繳或展延措施，企業資金貸款及融資限制上研議彈性處理。

蔡適應說，政府應提供一定快篩試劑給餐飲業、客運、計程車業者自主快篩，讓消費者安心消費。另外，盡速推動免現金支付到夜市及傳統市場，增加消費誘因，也對防治疫情有幫助。

最後，陳歐珀總結此次正國會五大訴求，延長必要紓困措施；從寬紓困弱勢產業；加強照顧弱勢勞工；投入金融政策工具；計畫振興銜接紓困。共同呼籲政府在疫情最後階段的紓困與振興政策要對症下藥，提供弱勢產業、勞工與家庭即時的幫助，國人齊心共營社會互助關係，儘速迎向疫後與世界重新接軌的正常生活。