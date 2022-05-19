疫情持續升溫，花蓮疫情也燒向花蓮南區玉里鎮「衛福部玉里療養院」，院方證實，4月下旬確診第1例，截至目前已有375人染疫，包含住民及院內員工；院長王作仁受訪表示，院方採就地收治、分艙分流，並給予抗病毒藥物處理，確診者多是輕症、無症狀，有1人重症轉院治療，疫情狀況逐步控制中。

原本外傳染疫人數多達1千人，不過，院長王作仁受訪表示，截至目前確診為323位住民、52位工作人員確診，初步追查分析，4月下旬有一名工作人員覺得身體不舒服，篩檢後確診，之後陸續採檢，傳染力與速度快。

王作仁表示，疫情仍升溫，社區風險高，院方在上月玉里鎮出現社區爆發群聚感染時，就已經採取分艙分流作法，盡量降低染疫風險，並在同仁努力下，儘快讓住民接種疫苗，住民打滿3劑高達99％，因此確診個案幾乎都是輕症、無症狀。已跟家屬說明請安心，院方對外界關心致意。

王作仁說，院區門、急診部分，主要是以服務住民為主，以精神科為主，加入內科、家醫科等共同照顧，目前門急診可以維持，正常運作。

衛福部稍早也說，療養院醫護照顧人力目前維持正常，若有人力不足，院方可提出需求，衛福部會安排支援人力。