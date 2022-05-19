宜蘭縣長林姿妙考量學生染疫人數約占總染疫人數15.4％，為了保護孩童的健康，林姿妙今宣布縣內所屬學校自5月23日到27日，暫停實體課程一週。（宜蘭縣衛生局提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

公私立幼兒園、補習班及安親班部分，教育處表示，得參考彈性辦理暫停實體課程；如果停課，應依定型化契約或收退費辦法辦理。（宜蘭縣衛生局提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

宜蘭今（19日）破新高新增2144個確診者，本土累計22566例；宜蘭縣長林姿妙考量學生染疫人數約占總染疫人數15.4％，為了保護孩童的健康，林姿妙今宣布縣內所屬學校自5月23日到27日，暫停實體課程一週，盼降低學童染疫風險。

校園疫情部分，今日新增確診學生數378人、教職員工34人，累計共3543位學生、333位教職員確診。縣府表示，縣內所屬各級學校，包含附幼及補校，5月23日至27日止暫停實體課程，相關配套措施為，國小1、2年級採非同步遠距教學；國小3年級至高中職，優先採同步遠距教學；國3生及高3生可遠距教學至畢業典禮為止。

教育處表示，有照顧需求的學生，可到校上課載具網路，經濟弱勢學生可優先向學校借用營養午餐，提供國中小經濟弱勢學生及到校學習學生已排定的疫苗施打日，學生仍可到校施打疫苗。而公私立幼兒園、補習班及課照中心，可彈性辦理暫停實體課程。

衛生局表示，目前宜蘭縣第一劑疫苗涵蓋率達84％，第二劑涵蓋率為79.1％，第三劑涵蓋率達63.1％。衛生局表示，第15波疫苗快打站已陸續提供服務，疫苗種類為莫德納和高端疫苗，且提供第一劑至第四劑皆可施打，請民眾儘快接種完整疫苗。