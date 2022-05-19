國發會訂定2050年淨零碳排目標，2040年電動車及電動機車新市售占比要達到100％，城市內公車2030年全面電動化，而隨著電動車占比攀升，國內汽燃費收費方式有改善必要，立法院交通委員會今邀請交通部進行專題報告，部長王國材則認為，汽燃費仍應隨車徵收，也不宜改變名稱，現階段電動車不徵收汽燃費，但未來勢必會納入。

汽燃費的本質接近道路使用費，稅金用於道路養護，但車主繳交同樣的稅金，每人使用道路的多寡不同，因而產生公平性問題，交通部評估汽燃費改革多年，除現行隨車徵收外，也考慮過隨油或和里程徵收。

不過，隨油徵收將影響到用油不用路的農機具，且未來也收不到電動車的費用；若按里程徵收，雖能反映較真實的車輛使用狀況，但要面對查核的難題。3種方案各有優劣，交通部仍維持現行的汽燃費隨車徵收模式。

「不改對官僚最好！」立委林俊憲批評，汽燃費會有爭議，就是公平性問題，實際上車輛市場也在改變，現在市場在推電動2040年所有新車都要變成電動車，那是很明顯的未來性，純電動車銷量5年成長9倍，必須正視。

林俊憲以日本為例，採用3種課稅方式，包括隨油、隨車（依重量）、購買時一併徵收，日本看到未來的電動車趨勢，因此去調整制度，我國交通部的態度卻是不願意、懶得去改。

王國材說明，將來可能面臨汽燃費收入減少，現在因鼓勵民眾買電動車，因此免收汽燃費，但未來到某個程度後，汽燃費徵收辦法會改變。

王國材表示，汽燃費徵收在《公路法》裡面用作養護興建費用，每年收入500多億元，很多小縣市仰賴這筆錢來維護道路，他認為不應該動。

有人建議把汽燃費變成碳費，但王國材指出，碳費的錢是用在空汙治理方面，用不到道路養護；若改成道路使用費也很奇怪，那等於變成了ETC，既然3種方案各有優缺點，在沒有更好方式之下，就維持現狀。