Makiyo以偶像歌手身分出道，唱紅《養我一輩子》、《 初戀》等多首代表作，不過發生醉毆運將事件後，幾乎從演藝圈淡出，靠著直播賣貨賺取收入，如今傳出她不僅要嫁給投資醫美診所的男友，更意外做人成功，還懷有4個月身孕，可以說是雙喜臨門。

根據《三立新聞網》報導，Makiyo跟男友一年多前就認識，真正起化學變化是去年12月，當時聚會只剩兩人獨處時，男友竟突然跟她告白，還放話交往半年就結婚，原本Makiyo以為是在開玩笑，豈料男方盧了許久，才讓她點頭答應想說交往看看，沒想到才交往三個月後就懷孕，Makiyo也透露得知懷孕時只想大罵髒話，不過因為男方喜歡小孩，加上冥冥之中覺得肚裡寶寶似乎是愛貓來投胎轉世，兩人就決定把小孩留下來，並且加速結婚進度，對此，Makiyo經紀人胖姐向本報開心表示，目前正在前往求婚現場，等下3點也會在Makiyo臉書直播求婚過程，希望大家一同感受Makiyo的幸福。

Makiyo開心曬出孕肚照。(Makiyo提供)

Makiyo過去以手機廣告走紅，發行第一張同名專輯中歌曲《養我一輩子》搭上《麻辣鮮師》爆紅，後來她因主持節目與歐漢聲（歐弟）交往，，歐弟進入軍營後，便將女友交給羅志祥照顧，未料照顧出感情，令Makiyo單方面宣布要跟歐弟分手，也使歐弟和羅志祥結下心結，多年後Makiyo上節目談分手主因，強調不是羅志祥介入，她指出是歐弟太愛哭，「他當兵前還打給我，哭著說他不要當兵」。

Makiyo接受週刊報導時澄清，當年是和歐弟分手後過了好幾月才跟羅志祥交往，而且在羅志祥前，Makiyo還有另外交過一任男友，替羅志祥緩頰並非「小王」。而Makiyo過去上《大小愛吃》，也直言：「我當時還有跟別人交往」。

2012年Makiyo和丫子（曾瓊慧）、王湘瑩捲入醉毆運將事件，引發軒然大波，三人的演藝事業也受阻，丫子後來結婚成為人妻，王湘瑩近來積極復出拍戲，而Makiyo轉戰電商業有成，月入至少60萬，她更受訪透露：「一直都不想當藝人，賣衣服才是我的本性」，似乎無意再當藝人。而去年她就被週刊拍到深夜被一名西裝男護花送回家，但她當時解釋那是認識多年的朋友，且比較想介紹給同母異父的姐姐兼經紀人胖姐，如今相隔7個月，Makiyo傳出趕進度，一口氣晉升為人妻、人母，讓外界相當驚訝。