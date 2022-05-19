以色列舉行有史以來規模最大的陸海空軍演

以色列領導階層說，伊朗核計畫對他們造成嚴峻的威脅，以方打算舉行大規模軍演，而美國也將參與。

據《突發防務》（Breaking Defense）網18日報導，以色列官員說，部分演習將模擬攻擊伊朗核目標。以色列軍方說，美國空軍會為該國戰機提供空中加油服務。而以色列國防部長甘茨（Benny Gantz）周二說，伊朗只要再過幾星期，就能擁有足以製造核彈的可裂材料。

不過，據《動力》（The Drive）網18日報導，美軍中央司令部（U.S. Central Command）發言人布奇諾（Joe Buccino）說，美國空軍周四在以色列外海的加油訓練和以軍舉行大規模軍演，模擬攻擊伊朗之間並沒有關係。

角大廈發言人洛德維克（Rob Lodewick）說，美國並未直接參與演習，只有少數美軍中央司令部人員觀察了部分演習。而周四稍早，部分以色列媒體報導，這是美軍首度參加以國軍演。據第13頻道報導，當以色列戰機模擬進入伊朗領空，反覆打擊目標時，美國空軍將為以國戰機加油。此外，推特上還有人貼出飛行追蹤軟體的資料，說美國空軍和加油演習有關。

推特用戶@warmonitor2指出，美國空軍在參與以軍的「火戰車」（Chariots of Fire）軍演，模擬針對黎巴嫩、加薩，最後是敘利亞/伊朗的多面戰爭開打。然而，布奇諾強調，美國空軍並沒有真正為兩架美方F-15和4架以色列F-16戰機加油，只是例行和當地夥伴國進行「乾式」加油演練。他說，對美國空軍來說，這類演練建立和伙伴國空軍的作業互通性和熟悉度。不過，他拒絕回答，要是以色列攻擊伊朗，美軍會不會提供任何加油支援，而只表示，任何有關這類事情的戰爭計畫都是機密。

最近剛接任美軍中央司令部司令的庫里拉（Michael Kurilla）正在訪問以色列，引發各方對美軍是否參演的關注¬。而長久以來，美軍是否參與以色列攻擊伊朗，一直都很敏感。