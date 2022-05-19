台北市議員鍾小平、北市議員擬參選人林杏兒昨天質疑指揮官陳時中公布每日確診死亡數「蓋牌」；民進黨副祕書長林鶴明今表示，雙北死亡人數都是雙北市府經手統計，拿死者死因炒作，是傷口上灑鹽，哪個候選人用此炒作年底，「就用選票隔離他」。

鍾小平昨天指出，雙北確診火化347例，比中央公布232例，炮轟陳時中為參選美化數字。北市殯葬處回應，與中央數字有落差是因定義不同。

林鶴明今臉書指出，鍾小平帶著議員候選人炒作死亡人數有黑數的問題，真的覺得非常要不得，想選舉的候選人真的不要再秀下限了，更不要炒作往生者的陰謀論好嗎？難道台北市政府幫陳時中造假哦？這麼多縣市都是國民黨執政的，動點腦筋就知道這是造謠了。

他說，先講一個重點，不論這段時期，往生者是因為何種病因過世，這些往生者都可能是自己的親人或朋友。在這兩年的百年大疫下，面對親友過世，甚至可能很多人都還無法參加告別式表達追悼，只有無盡的追思與不捨。我認為任何人在沒有實證下，任意指控這些逝者的死因，更無疑是在傷口上灑鹽，何其冷血。

他說，台灣的醫療量能也沒有失控，更不可能有往生者被任意對待之。台灣是民主國家，如果有任何醫療院所或者殯葬業者亂搞，早就上媒體爆料了。鍾小平等人的說法，不是只有抹黑陳時中，更是對於基層醫護人員的抹黑。

他還說，台北市或者新北市的死亡人數都是由雙北市府經手統計，難道柯文哲或者侯友宜的殯葬處會幫陳時中的指揮中心造假？真是天大笑話，連政治邏輯都搞不清楚還想操作陰謀論，省省吧。真是莫名其妙的指控。

他認為，所有媒體都應該唾棄這種毫無證據的指控，更不應該隨這種沒有證據的陰謀論起舞，簡直就是在往生者家屬的傷口上灑鹽。