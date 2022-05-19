台中啟明學校吳宜容則奪下帕拉田徑400公尺銀牌。（台中市教育局提供／陳淑娥台中傳真）

台中市大甲高中林仲威勇（左二）奪400公尺跨欄金牌。（大甲高中提供／陳淑娥台中傳真）

台中啟明學校吳宜容（右二）奪下帕拉田徑400公尺銀牌。（啟明學校提供／陳淑娥台中傳真）

2022年世界中學生運動會5月14日起在法國諾曼第登場，台中市大甲高中林仲威勇奪400公尺跨欄金牌；台中啟明學校吳宜容則奪下帕拉田徑400公尺銀牌，為我國代表隊抱回1金1銀，展現台中市學子運動競技實力，為台中、為台灣爭光。

教育局長楊振昇指出，大甲高中林仲威首次參加國際賽，400公尺跨欄決賽上，迎戰西班牙、印度、希臘、法國、墨西哥等各國好手，雖起跑差點跌倒，但他臨危不斷，展現紮實訓練成效，勇奪金牌，為此屆我國代表隊田徑場摘下第一金，全場加油團欣喜若狂。

另外，台中啟明學校吳宜容在帕拉田徑場上，奮力為夢想奔馳，在陪跑員吳農彬陪伴及教練張福生鼓勵下，跑出視障組100公尺及400公尺第一名，按照障礙類別、級別換算積分，搶下400公尺銀牌，「她看不見世界，卻讓世界看見台灣！」

大甲高中教練孫念祖說，仲威平日訓練認真積極，這次在沒有學校教練陪同出國下，彰顯大將之風，實至名歸。楊局長也感謝大甲高中校長蕭建華、孫教練全力支持仲威，長期投入田徑基層選手培訓工作，期勉接下來的400公尺及1600公尺接力賽，仲威繼續超越自我、締造佳績。

大甲高中校長蕭建華表示，林仲威認真積極的學習態度，以及努力奮發向上的精神，實踐甲中優良傳統校風，進而努力追求自己的夢想。大甲高中深耕體育班學生的專業訓練，也注重學科能力的培養，期許學生成為學業與術科並重的人才。

台中啟明學校校長廖連喜指出，吳宜容因視神經萎縮，從小生活在全盲的世界，體型嬌小的她，除了擁有爆發力，更有堅毅性格，對於教練張福生的指導，她照單全收、使盡全力練習，奮戰不懈的精神，讓人感受生命的力量，值得喝采。教育局指出，台中啟明學校是國內田徑視障選手重要搖籃，在張教練近30年教導下，培育出多位優秀選手，感謝選手的努力及教練、師長的付出。

教育局提到，此屆世界中學生運動會將於5月22日閉幕，台中市還有許多優秀選手將陸續登場，歡迎市民一起關注賽事，繼續為台中校園運動菁英選手加油。