雲林縣府今（19日）舉行受贈快篩劑記者會，台塑麥寮管理部協理蔡建樑（中）代表捐贈，張麗善（右）代表受贈。

10萬劑快篩劑優先分送給縣內的低收入戶近6000戶、中低收入戶近2000戶，每戶發給5劑；其次是第一線防疫人員，包括各鄉鎮市清潔隊、警消人員、老人機構、身障機構、兒少機構、長青食堂據點、防疫計程車、殯葬業者，各派代表到場觀禮見證。（周麗蘭攝）

雲林縣政府上月採購1萬5028劑快篩劑因國家隊徵用，有1萬劑無法到貨，縣長張麗善得知台塑生醫有生產快篩劑，向台塑總裁王文淵求援，王文淵爽快允諾捐贈10萬劑，今（19日）首批到貨3萬劑，其餘7萬劑分3周到貨，總價超過1000萬元。

雲林縣府將把這批獲贈的快篩劑分送8000戶低收入戶、中低收入戶，每戶5劑，以及第一線防疫人員包括消防隊員、警察、防疫計程車隊，還有長照機構、老人福利機構、弱勢團體。

雲林縣府19日舉行受贈快篩劑記者會，台塑麥寮管理部協理蔡建樑代表捐贈，張麗善代表受贈。首梯到貨3萬劑，其餘分成3周到貨，分別是2萬5000劑、2萬5000劑、2萬劑各一批。

蔡建樑表示，張麗善縣長為低收入戶、中低收入戶者快篩劑需求請命，王文淵總裁很受感動也希望能幫助雲林縣控制疫情，減少醫療量能的消耗，把資源留給需要的人，因此捐贈10萬劑。

蔡建樑說，台塑生醫的快篩劑去年6月就量產，當時市售需求量不大，最近全數被徵用，目前產能全提供國家隊。台塑生醫生產的快篩劑市售價格是250元。

蔡建樑指出，台塑企業建廠以來積極配合縣政府的福利措施，張麗善縣長上任以來已經提供營養午餐補助、長青食堂贊助、祖孫托育贊助、國中女生九價疫苗贊助，還有即將落成的音樂廳拉皮改善工程，相信大家都有感受到張縣長的用心與努力。

張麗善表示，看到買快篩劑的鄉親大排長龍，還不一定買得到，價格也很貴， 5劑就要500元，經濟壓力增加不少，尤其是低收入戶和中低收入戶，很感謝當她打電話給王文淵總裁時二話不說慷慨解囊，捐贈台塑自產的快篩劑給雲林縣政府10萬劑。

張麗善說，快篩劑優先分送給縣內的低收入戶近6000戶、中低收入戶近2000戶，每戶發給5劑；其次是第一線防疫人員，包括各鄉鎮市清潔隊、警消人員、老人機構、身障機構、兒少機構、長青食堂據點、防疫計程車、殯葬業者，讓他們減輕負擔，也盡速了解自身健康，早日得到治療。

縣府表示，各鄉鎮市戶政事務所將以電話通知低收入戶當事人，20日起依通知時段，攜帶身分證、印章領取。