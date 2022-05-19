取自蔡英文臉書

世界衛生大會（WHA）22日即將登場，針對美國國務卿布林肯發表聲明，強烈敦促世界衛生組織（WHO）邀請台灣參與，蔡英文總統今天表示感謝，強調我們隨時準備與國際社會合作，共同因應全球健康威脅並取得進展。

第75屆「世界衛生大會」（WHA）即將於5月22日至28日舉行，這是2020年全球爆發新冠疫情後，首度恢復以實體方式辦理。但直至今天為止，我方仍未收到WHO發出的邀請函。

美國國務卿布林肯18日發表聲明，強烈敦促WHO請台灣以觀察員身分參與第75屆WHA，布林肯也在推特上表示，前所未有的健康威脅需要密切的國際合作，我們強烈主張邀請台灣，在第75屆世界衛生大會上觀察並提供其專業知識，參與尋求解決方案的討論。

蔡英文則轉貼布林肯的推文，並回應表示，感謝美方和布林肯對台灣參與WHA的支持，我們隨時準備與國際合作，共同因應全球健康威脅並取得進展。蔡英文也在推文也標註「Health for all」，亦即WHO廣納各方參與國際衛生合作，落實「人人享有健康」的目標。