員林市長游振雄表示，公所在整治公園時，也在興賢書院旁設置機車停車格，歡迎民眾多加利用，把公園還給真正需要的市民。（吳建輝攝）

民眾視欄杆為無物，不管是機車、腳踏車、電動車等都自由進出。（吳建輝攝）

公所斥資2800萬整理已經有30年歷史的員林公園，包括周邊人行步道、園內步道，在法條尚未通過前，也只能呼籲民眾盡量不要騎乘機車進入公園。（吳建輝攝）

彰化縣員林市員林公園機車比人多，去年縣府注意到該問題，在公園管理自治條例增訂罰款送內政部審查，如今半年過去了，自治條例退回再修再審又退回重審，還要求再重新提法規會、縣務會議，再回到議會，彰化縣議員曹嘉豪表示，地方急迫需要的東西，本因酌情辦理，升格卡彰就算了，小案子也能卡，到底多討厭彰化。

員林公園斥資千萬翻新，白色鋪裝的路面，為員林帶來全新氣象，不過一早公園內機車、電動車、腳踏車進進出出，宛如大型停車場一樣，草皮上、人行道上，到處都停滿機車，讓民眾不解去年不是說要開罰，怎麼今年的機車比去年還多。

「原來還沒過」曹嘉豪說，縣府去年12月函請內政部核定，今年1月被退回請縣府依法務部及民政司意見說明補正，今年2月再送內政部，不過4月28日收到回復表示，雖然已說明並補正，但要求再重新提法規會到縣務會議，再送議會審議通過後，再報內政部核定。

曹嘉豪說，一個小案子要再退回議會，明明地方有急迫需求，沒涉及到中央法條可以酌情辦理的，為什麼都要卡彰，內政部到底多討厭彰化，據他了解只因為第20條「本自治條例自公布日施行」這幾個字，咬文嚼字再刁難，

員林市長游振雄說，公所斥資2800萬整理的公園已經煥然一新，包括周邊人行步道、園內步道，在法條尚未通過前，也只能呼籲民眾不要騎乘機車進入公園；市代會副主席張國良則認為，公園有部分土地為興賢書院所有，認為公所應該要劃清界線，避免未來法條上路後，造成警方執法上的歧異。

彰化縣政府回應表示，關於「彰化縣公園管理自治條例」修訂，內政部指示條文內容涉及處罰，因此建議文字要更具體明確，全案修正也要求現行全文20條的條文要全部送核定，縣府會盡速完成相關程序，在下個會期提出審議，報請內政部核定。