台中市大甲區一所高中校長，四月在巡視課堂時，發現專業教室1名男同學在課堂上吃東西，校長見狀進入教室糾正，卻遭學生反嗆「我有吃東西嗎？」校長趨前到該名學生面前，該學生絲毫不退讓，因其身高比校長還高一個頭；班上同學見狀竟訕笑校長「伊會驚啦」！校長「以退為進」離開教室，下課改請教官及導師對該生輔導，並通知家長管教。

該所高中校長今天指出，他上個月在巡視課堂時，發現有位男同學在上課時吃東西，他才進入專業教室進行糾正規勸；該同學卻故意挑釁說「我有吃東西嗎？」想要藉機激怒他。教職人員當然不能正面與學生衝突，只好「以退為進」選擇先離開教室；至於有同學見狀藉機又訕笑說「伊會驚啦！」他並沒有再理會就離開教室。

校長強調，他平常都會巡視堂課，至於學生的藉機挑釁行為，他選擇「以退為進」，避免引發雙方的無謂對立。下課時他請教官及導師對該生進行輔導，並糾正其課堂上的不當行為，及不應對師長的不禮貌對答，並通知家長協助管教，以免影響孩子未來的人格成長。