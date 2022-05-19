國內近日新冠肺炎確診人數攀升，今天（19日）新增9萬零331名本土病例，中華職棒大聯盟樂天桃猿隊下午公告，野手馬傑森、郭永維及投手邱駿威自覺有感冒症狀，快篩後結果呈陽性，目前球團安排3人進行PCR檢測並通報聯盟，後續將嚴格遵守指揮中心及聯盟規範辦理。

新冠疫情燒進中職，味全龍、統一獅、樂天桃猿都傳出確診壞消息，球團和聯盟也都緊急處理，並努力維持賽事正常進行，因為一軍、二軍陸續有球員確診，球隊調派二軍人力上一軍支援，也讓二軍人手不足，樂天桃猿今天稍早也宣布5月20日和22日兩場二軍賽事停賽。