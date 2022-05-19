國中會考周末登場，侯友宜視察考場。（新北市教育局提供）

新北市長侯友宜今（19）日至光復高中視察國中會考考場防疫演練，對於考生可能遇到確診、快篩陽性、備用考場等狀況一一回答，並叮嚀考生最重要的還是保持健康，配合考場的相關規定，然後抱著平常心好好考試，每個人都能夠很順利的考試。

侯友宜說，過考試程當中如果有考生接到PCR確診後，會當節讓他考完，再安排下次來補考，所以不會影響我們考生的權益，經被判定確診個案，就會啟動醫療照護，不管判定是居家照護或是收治醫院，都有一套的後送機制。

教育部規定說在5月20日前考生快篩陽性沒有經過PCR不能參加考試，侯友宜提醒，若考生快篩陽性未誠實通報仍來考試，被發現將會取消入學的資格。侯友宜說，萬一確診了還是有補考機制，同學們不要忘了，確診不是你願意的，所以千萬不要確診了而不說，被發現以後取消入學資格，如此實在是得不償失。

侯友宜表示，根據統計，目前約有602名考生居隔自主防疫及居檢，事前已規畫了274間二類備用的考試場所，目前盤點大概只需要60間，足足多出近4倍，所以考試場所的準備充分，萬一臨時有居隔或臨時有症狀發燒、呼吸道不順的，也都有應考的地方。