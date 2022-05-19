中重症比例。（圖／指揮中心提供）

中重症+191例！59人病歿 四歲童併發腦炎重症急救中

國內今天新增191例中重症個案，其中有59人死亡。中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說，今天新增的重症個案中，有一位是4歲女童，確診後併發腦炎，目前在加護病房治療中。是台灣第7例小朋友重症，也是第3例兒童確診後，併發腦炎的個案。

羅一鈞說，今增59人死亡，僅1人無慢性病史，6成超過80歲以上。其中有幾位比較年輕的案例為1位30多歲與5位50多歲，個案本身有糖尿病與癌症等慢性病史，染疫後併發敗血性休克、急性心肌梗塞，不幸病逝。

重症個案中，有2例特別報告，羅一鈞說，其中1人為4歲女童，本身無慢性病史，發病當天有發燒咳嗽，家長帶去急診，出現全身抽搐，立即住院診治，發現合併腦炎狀況，影響到呼吸心跳與意識，也發現肝腎多重器官數據異常，目前還在加護病房治療。

中重症與死亡個案說明。（圖／指揮中心提供）

羅一鈞指出，這名4歲女童是台灣第7例小朋友重症，也是第3例兒童確診後，併發腦炎的個案。

指揮中心統計，今年1月以來，本土病例累計95萬4139例，以輕症和無症狀為主，佔99.79％；目前累計2024人為中重症，其中382人死亡。而中症今增136人，比例為0.16％，重症增加136人，比例為0.05％，另有19人為中症轉重症。

指揮官陳時中表示，整體輕症比例沒有變，但重症比例從0.03％到0.05％，中症稍微減少一點，從0.18％到0.16％，重症慢慢越來越多，這是可以想像得到的；整體病例數越來越多的時候，重症和死亡會稍微落後一下，現在這樣的成長看起來是可以了解的範圍內。