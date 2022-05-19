疫情升溫，嘉義縣長翁章梁於5/1(六)正式宣布自5/2(日)起於直播記者會後每週一、三、五下午13：00啟動「防疫快報」，邀請防疫專家學者線上解析抗疫新知，強化民眾正確的防疫觀念與知識。

嘉義縣covid-19抗病毒藥劑資源網，鄉鎮涵蓋率100%，因應居家照護民眾視訊診療抗病毒藥劑需求，全縣佈點22處提供抗病毒藥劑，包括4大醫院及大埔衛生所，社區有4大藥局為核心，串聯13處衛星藥局，採即時調撥輸送方式，確保確診者民眾在視訊診療後，可由親友代領，或由藥師送藥到宅方式，即時取得抗病毒藥劑。縣長翁章梁表示，為降低長者重症風險，18日起65歲以上長者使用快篩試劑檢測陽性者，比照居家隔離、自主防疫、居家檢疫等4類對象，可攜帶快篩檢測卡匣／檢測片卡就近至醫療院所，或透過遠距門診醫療，請醫師現場評估確認，達成醫病共識通報確診後，在醫師評估下使用抗病毒藥物治療。

為降低長者重症風險，18日起65歲以上長者快篩陽性者，可就近至醫療院所，或透過遠距門診醫療，在醫師現場評估確認下使用抗病毒藥物治療。（圖/嘉義縣政府提供）

5/18日防疫快報邀請朴子醫院賴仲亮院長，為鄉親揭開集中檢疫所面紗，說明加強版集中檢疫所/防疫旅館最新收治原則為：年齡70歲(含)以上、年齡65至69歲獨居、懷孕36週(含)以上、出生3至12個月且高燒(>39度)、或無住院需要但不符合居家照護條件的無症狀/輕症確診者，協助民眾了解輕重分流概念。

嘉義縣衛生局長趙紋華表示，因應社區疫情持續擴大，嘉義縣為保全醫療量能，依循中央政策規劃輕重症分流收治原則，收治醫院對象為：中/重症、出生未滿3個月且有發燒、及因其他疾病經醫師評估有住院治療必要之確診者，以利確診者能即時獲得醫療照護。

輕症居家照護者，嘉義縣衛生局也規劃完善醫療照護系統，包括174家視訊診療院所、佈點22處抗病毒要劑配置點，就醫用藥無須擔憂，趙紋華提醒，慢性病患服用抗病毒藥物，可能會與原有使用藥物產生交互作用，應與醫師詳加討論評估後開立。

另提醒以篩代隔0+7防疫新制，針對確診同住家人完成3劑疫苗接種者，得免居家隔離，中央已修正自主疫調回報系統，新增勾選欄位，勾選0+7系統不會開居家隔離通知書；若未勾選，即為3+4居家隔離方案，仍會收到居家隔離通知書，同住家人若已完成第三劑接種，若選擇3+4方案者，就無需勾選新增欄位；翁縣長再次呼籲，打疫苗防重症，有完整的群體免疫力，大家才能早日回歸正常生活。（嘉義縣政府廣告）