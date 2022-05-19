俄羅斯體操選手庫里亞克(Ivan Kuliak)3月時不顧俄烏戰爭情勢，在運動衣胸前貼著字母大寫「Z」字，而且還選在眾目睽睽頒獎台上秀出，此行為到底多嚴重？這個字母被外界視為支持戰爭符號，而事發至今體操倫理基金會(Gymnastics Ethics Foundation)終於給出懲處，他從昨天開始遭禁賽一年，還得繳回世界盃銅牌、500美元獎金。

The International Gymnastics Federation introduced a one year ban against Ivan Kuliak, the Russian gymnast who wore the #Z emblem during an award ceremony in the #FIG Apparatus World Cup in Doha. It also stripped him of the bronze medal he won at the event. pic.twitter.com/VyV8Wp7aKE — KyivPost (@KyivPost) May 18, 2022

20歲庫里亞克日前在體操世界盃頒獎台秀出「Z」字，不少支持俄國總統普丁(Vladimir Putin)的人會在衣服繡上此字，也就是在俄文代表「勝利」的字母，一些開進烏克蘭的戰車上也會看見，被視為挺戰圖騰，所以庫里亞克行為被視為力挺戰爭，受到外界撻伐，當時國際體操總早已表示將給出懲罰，但庫里亞克卻毫無悔意說：「若有機會我會再做一次！」

如今這個不怕死的年輕人終於受到該有懲處，體操倫理基金會紀律委員會昨天作出裁決，表示庫里亞克違反國際體操總會規定。一年內不得參加任何由國際體操總會許可活動，及總會附屬成員協會主辦的競賽，另外還要繳回世界盃獲得的男子雙槓銅牌加上500萬元美金，不過允許他在21天內提出上訴，但如此偏激行為恐怕無法討到便宜。

⚡️The disciplinary commission of the International Gymnastics Federation disqualified Russian Ivan Kuliak for a year and deprived him of his award, – the website of organization says. pic.twitter.com/rS6jDRMeAI — Flash (@Flash43191300) May 18, 2022

庫里亞克3月受訪毫無悔意，還理直氣壯說：「我看我們軍隊有此標誌，並知道它代表什麼，是『為了勝利』和『為了和平』，我只是為表達我的立場，身為運動員，我希望勝利以及和平。」很明顯他非常堅信自己的意念，還名正言順支持俄羅斯攻打烏克蘭，行為令人心寒。順道一題，當時在頒獎台上，庫里亞克旁邊就站著烏克蘭選手，後者心情肯定五味雜陳。