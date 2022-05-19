人與人交往，經常透過言行舉止來了解對方，不過有些人實際性格和表現出來的模樣並不一致，《搜狐網》運勢專欄就點名3大星座最表裡不一，人前人後擁有兩張面孔，要實際與他們相處才能真正發現，他們溫柔的背後，其實內心十分狂野、有心機。

▍水瓶座

水瓶座個性隨和好相處，無論對誰都非常有耐心，也十分願意伸出援手，不過一旦和他們混熟後就會發現，他們溫柔的外表下，其實相當有野心，只要他們想得到的東西，就會盡力爭取，不像外表那樣，看似與世無爭。水瓶座很少會將有心機的一面展現給身邊的人知道，只有對方觸及到他們的利益時，水瓶座才會痛下狠手。

▍白羊座

白羊座活潑開朗，和周遭的人容易打成一片，但千萬別被他們騙了，以為白羊座好欺負，其實私底下的他們脾氣暴躁，之所以不發作只是不想和對方繼續爭吵下去。白羊座雖然對誰都相當熱情大方，但是一旦利益被侵犯，就絕對不會善罷甘休，甚至會開始處處為難對方、給足苦頭吃。

▍摩羯座

摩羯座的人平時沉默寡言，但其實越了解他們就會發現，摩羯座能力越強就越低調。這樣的摩羯座其實相當表裡不一，因為他們溫柔的外表下，對誰都有求必應，很討人喜歡，也備受信賴。不過一旦有人越界，侵犯到他們的利益，摩羯座就不再息事寧人，他們會處處針對你，讓你沒有好日子過，所以越和摩羯座熟識，就越不能佔他們便宜，否則連朋友都當不成。