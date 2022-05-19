台南市確診人數迄今累計達3萬4283人，防疫包已由各區公所發出13971份。(台南市政府提供／曹婷婷台南傳真)

成功大學1名從外地到台南念書的男大生，確診後在Dcard寫下「邊緣人的7天心聲」，除描述確診沒親友可支援，也直指政府沒做好與病毒共存。台南市政府今也回應，指大專院校均設置防疫長，學生可先跟該校聯絡，市府也會持續與各校防疫長保持聯繫；成大也說，學生只要跟學校求助，學校一定會幫忙。

據了解，這名大學生為大五延畢生，因同學都已經畢業，因此，才會陷入沒有朋友的處境。成大指出，學校有掌握該生確診，但這位同學直到第5天才打電話向系辦求救，系辦也馬上派工讀生幫他領防疫包。

該名男大生在Dcard發文描述確診心路歷程，形容「自己住、延畢加上沒什麼朋友」，也不知道自己怎麼被感染，隔離期間持續撥號給1922、台南市衛生局，但電話都很難打通，直到第5天求救系辦才領到防疫包，他也感慨「隔離期間感觸最深的感觸是，要有朋友。」

成大副校長李俊璋說，學生PCR陽性上傳，校方就會知道，也會要求學生通報校安中心，一通知校安中心後，也會同步把訊息給衛保組、住宿服務組、學務處、系所辦、系主任跟導師等，目前成大隔離照護宿舍共62間房間，每間可住3個人，目前住82個人。

李俊璋說，針對住外面的學生，系所也會主動關懷學生，但他也說，仍要鼓勵住外面、確診的學生，第一時間需打電話回系辦還有自己的導師聯絡，取得老師跟系辦協助，因為如果不告訴大家，大家也不知道學生有什麼需求。

台南確診人數累計達3萬4283人，衛生局表示，一接獲中央通報確診者簡訊後，當天就會撥打關懷電話，並通知當地衛生所、責任醫院，再請區公所發送防疫包，責任醫院則提供送藥服務，或建議確診者就近到藥局取藥，確診者最快會在第3天取得防疫包，防疫包已由各區公所發出13971份，發送率為40％。

衛生局也指出，如果民眾發高燒，喉嚨很痛，很不舒服，狀況危急，可直接撥打119，如衡量自己狀況不需要打119，也可以選擇視訊看診，同時也呼籲民眾多利用台南市衛生局官網、「台南共照雲」、「健康益友」LINE，都能有效解決問題。