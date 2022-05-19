蕭煌奇近日推出全新自選輯《說故事的歌》。（環球音樂提供）

蕭煌奇18日甫以《舞台》入圍金曲獎台語歌王，將挑戰第5座的歌王，今再送上近日推出的自選輯《說故事的歌》中第二波主打〈沒那麼簡單〉，將經典神曲重新再以自己的溫暖歌聲詮釋，翻唱出男人在面對愛情時的真摯情感。除了將過往作品重新演繹，蕭煌奇也開啟出道20週年計畫，將重遊半個台灣，回到每個對他出道20年來極具意義的起源地。

蕭煌奇「重遊」計畫首站前往高雄的「藍色狂想」，是他駐唱時期最重要也是充滿最多回憶的地方；當年他從台北的EZ5唱到高雄的藍色狂想，一路上受到很多貴人幫忙，其中一位就是黃小琥，她不僅自掏腰包幫蕭煌奇負擔交通費，還介紹許多工作給他，2人也因此結下革命情感。蕭煌奇透露當時為了寫歌給貴人黃小琥，因為交歌期限已到，只好把自己的壓箱寶獻出，才有了〈沒那麼簡單〉這首膾炙人口的經典歌曲。

巧合的是，蕭煌奇來到高雄這天，竟遇到多年好友康康在此彩排，一見面就互虧是對方從小聽到大的歌迷，2人過去因為在美國巡演而認識，再次見面也無話不談大方聊起過往趣事。康康分享當年在美國表演時，為了偷偷幫蕭煌奇慶生，還特地買蛋糕藏起來不讓他看到，事後才想說不對：「我幹嘛藏蛋糕，他又看不到。」蕭煌奇則加碼爆料，當年在高雄駐唱時，台下聽眾竟有一位身材火辣的女歌迷，之後才得知她是近年在金馬獎大放異彩且話題不斷的白靈，她點了一首歌後突然衝上台，蕭煌奇笑說：「她就突然跑上來我們一起合唱，然後氣氛太嗨她就把我當鋼管『勒素』，我只好恭敬不如從命。」在旁的康康不忘補充：「是『嚕』吧？『素』是用嘴耶。」2人無厘頭超尺度對話笑翻全場。