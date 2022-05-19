中央流行疫情指揮中心今天公布國內再度新增一名重症而童感染個案，目前國內目前累積7名兒童重症個案，醫療應變組副組長羅一鈞特別提醒，5歲以下兒童若出現發燒大於39度情況超過48小時，合併發冷、冒冷汗；退燒後活動力不佳；退燒持續呼吸急促、喘或胸悶；持續性頭痛、腹痛、嘔吐；超過12小時沒有進食或解尿共5大併發腦炎前驅症狀，一定要立刻就醫。

兒童出現6症狀要送醫。（指揮中心提供）

指揮中心公布今天重症個案中新增一名4歲女童，沒有慢性病史，在發病當日發燒咳嗽，前往急診後出現全身抽蓄收治住院，發現合併腦炎，腦炎影響到呼吸心跳，意識，在加護病房中治療，檢查發現有肝腎等異常，是國內累積第3例兒童併發腦炎的個案。

醫療應變組副組長羅一鈞再度宣導，四月份說明過兒童病例居家照護警訊、就醫警訊，出現以下5大警訊表徵可以尋求醫師診療視訊看診或是視訊就醫，看診完由醫師判斷是否住院。

5大警訊包含發燒、高燒大於39度情況超過48小時，合併發冷、冒冷汗，退燒後活動力不佳、持續呼吸急促、喘或胸悶，以及持續性頭痛、腹痛、嘔吐，超過12小時沒有進食、解尿等狀況，表示身體很虛弱，需要醫師診療。

羅一鈞表示，若兒童出現血氧低於94，皮膚斑駁、冒冷汗等大重要評估症狀，就可緊急送醫。他再度提醒，今天的重症小孩病程快速，當天發病，當天就出現抽蓄等緊急狀況，因此提醒5歲以下幼兒，尤其這波本土個案都是3歲到5歲，若有這些症狀，可能都是併發腦炎的前驅症狀。