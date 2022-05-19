台灣每年投入高教經費約新台幣724億元，占GDP（國內生產毛額）的0.39％，遠遠落後於OECD（經濟合作暨發展組織）所有會員國平均的1％，甚至位於全球最後一名，高教工會呼籲政府，應逐年提高我國高等教育投資。

高教工會今(19)日舉行記者會，組織部主任林柏儀表示，台灣人均GDP已經跟上OECD會員國水準，高等教育卻是用低補助、私有化的方式在經營，政府沒有像OECD會員國家一樣扛起責任，而是要人民承擔，於此顯示的種種資源錯置和不足，導致高教亂象不斷發生。

高教工會認為，雖然教育部每年有微幅調升高等教育總體經費，但調升比例大概只有1％，近年甚至越來越低，完全趕不上我國GDP及物價成長率，占GDP比例實際上越來越低，距離達到OECD水準還有很長的路。

高教工會提到，公部門投入不足並不能靠調漲學費解決，這只會使台灣高教私有化加劇、上述大學亂象變本加厲。

高教工會為此呼籲，根本的解決之道應該是整體提升公部門投入的資源，主要有3項作法：

1、政府應逐年提高公部門高等教育經費至OECD國家平均（佔GDP 1％），並將物價及GDP納入考量。

2、縮小私校生所獲補助與公校生的差距。

3、公私校教師待遇有統一標準，共同打造有競爭力又具備公共價值的高教環境。