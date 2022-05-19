面對消防員工時過長、加班費設上限的現況，消防署長蕭煥章今在立法院備詢時釋出大利多。他表示，今年底將全面實施做一休一的勤務兩班制，且全國會一致，未來也會以每3年減少1天服勤量做調整。而目前每月1萬7的加班上限，目前政院、考試院正研商中，正考慮往上調整。

立法院內政委員會今審查《消防法》部分條文修正草案，隨疫情爆發，消防員勤務更為加重，有關消防員的勤休方式及超時服勤補償引起關注。

面對勤休不均的現況，蕭煥章表示，消防員人力品質是他最重視的，從今年3月到5月，其實已針對部分同仁開始試辦兩班制，如果沒有特別問題，不僅會繼續執行，到今年底也將全面實施。

蕭煥章進一步指出，部分縣市除了能實施兩班制，每個月還能讓消防員可以加休1天至2天；目前勤務時數最高為360小時，但中間搭配外出用餐，整體勤務時數正在往下降，同仁反應相當良好，連服務量也減少很多。

蕭煥章強調，雖然目前仍無法一步到位，但比起以往已經調整很多，未來會朝向每3年減少1天服勤量來進行；因此，自108年起至112年，原預計增加3千名人力，但到現在已經增加3100人。等編製完成、地方政府也排入預算，中央教會繼續把消防人力的量補上，就像今年入訓同仁也已增加110人。

蕭煥章說，去年他已到各縣市走一圈，傾聽基層的聲音，兩班制年底就會做到，且全國會一致。

面對超時服勤補償問題，蕭煥章說，目前的基礎是1萬2千元，天花板則是1萬7千元，目前政院與考試院研商的方向，是把額度提升，也就是原本1萬7千元的加班費上限，正考慮往上調整。

蕭煥章指出，目前已經進入到實質討論階段，至於定案的時間點則是由政院決定。但無論如何，改革的方向會朝向保障同仁權益、確保救災到位、考量縣市財政負擔的三贏方向思考。