台中高鐵站前大蛇出沒！ 女乘客癱軟在地嘶喊求救

端午未到青蛇先報到！台中高鐵站前人行道大蛇出沒，一名路過要搭車的女子看到腳軟，驚聲尖叫，引來巡邏員警查看，也通知相關單位處理，解除一場危機。

台中市政府警察局烏日分局三和派出所巡佐莊浩澄及警員丁培耕於擔任巡邏勤務時，行經轄內高鐵台中站區加強違規取締時，突然聽到路邊有女性民眾驚慌軟腳嘶喊，於是前往察看關心，該女子面容驚慌且無倫次指著人行道，直稱：人行道有大蛇她差點踩到，員警立即上前查看該條蛇已爬上路樹。

三和派出所所長邱量虔知悉同仁回報現場狀況後，立即攜帶捕蛇夾及飼料袋前往現場查看情形，經現場查看後初步判斷應該是臭青公，也就是俗稱的「臭青母蛇」，推測應是近日大雨後及夏日炎熱氣候使蛇類出外活動。

該種蛇類應屬無毒無害，邱量虔從警常受理民眾報案捕蛇經驗，鑑於近日疫情升溫，消防及相關業務單位疲於奔命，為避免高鐵站進出該處旅客恐慌與增加他單位負擔決定自行抓捕，遂立即架起樓梯、持捕蛇夾將在樹上的「臭青母蛇」捕獲，該條蛇目測長度超過2米，旋即用飼料袋裝妥後帶回，立即將其帶至適合人煙稀少棲地野放山林回歸自然，解除一場大蛇出沒高鐵站周邊民眾驚慌。

烏日分局長吳銘淵表示：雖然抓捕蛇類並非警方的主要工作，但警察任務原本即無絕對清楚之界線，例如疫情期間警察亦扮演輔助衛生單位的關鍵角色；而這次在避免造成高鐵站旅客危險與恐慌的前提下，協助捕蛇解除社會民眾驚恐危機亦是值得嘉獎。