疫情升溫，如今卻傳出消防員載送確診者每趟發放3千元獎勵金的措施，因預算不足喊卡。對此，消防署長蕭煥章強調，4月時確實出現4百萬的預算缺口，但絕對不是不發，不足的部分，到了5月、6月一定會陸續發出去。

為體恤消防員辛勞，消防署自去年5月起，依《防疫紓困特別條例》規定爭取到1億餘元的預算，針對載送疑似或確診病患的救護同仁，每趟發放3千元「防疫工作獎勵金」。如今，傳出獎勵金預算因即將見底，消防署暫停消防隊員申請申報獎勵金。

對此，國民黨立委楊瓊瓔今質詢時表示，消防員開救護車載送病患依規定可申請3千元獎金，結果第一線同仁從4月起就被拒絕受理；問題是，這筆錢是經由立法院三讀通過，一毛不刪，如今政府卻下令停止申請，「協助護送病患卻連獎金都拿不到，太離譜了！」

對此，內政部次長邱昌嶽強調，防疫獎勵金是編列在特別預算，總預算額為1億多，目前已動用8千多萬，但截至4月底時出現4百多萬的缺口，關於這點內政部一定會想辦法，不會不發防疫獎金。

消防署長蕭煥章也強調，防疫工作獎勵金已經得到長官的支持，一定會發，4月底是因為缺了4百萬，但不是不發，而是暫時發不出去，不夠的部分，預計5月、6月一定會陸續發出。

此外，針對疫情爆發後，消防勤務是否日漸加重？蕭煥章表示，根據估計，當每日救護量達到平時的2倍，就會超出現是的負荷；但由於目前已與國軍及民間消防車業者完成協調，台北市、新北已有國軍進駐支援，當各縣市有需求時，也會通知國軍進駐。

蕭煥章進一步指出，目前各縣市受理報案協助運送患者時，都會先區分為輕、中、重症，輕症者大多在家，若需要就醫可搭乘家用車、防疫計程車；而消防救護車是要面臨重症者才會出勤運送。因此，就目前疫情期間的出勤量來看，其實沒有很大的變化。